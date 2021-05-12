Психотерапевт рассказала о способах борьбы с синдромом хронической усталости

Врач-психотерапевт АО «Медицина» Ирина Крашкина рассказала о способах борьбы с синдромом хронической усталости.

В беседе с Nation News она заявила, что чаще всего от такого недуга страдают перфекционисты.

«Это люди 25—45 лет, на протяжении длительного времени пребывающие в состоянии непосильной интеллектуальной нагрузки в ущерб здоровой физической деятельности», — пояснила эксперт.

По её словам, на основе осмотра пациента и анализа его жалоб врач рекомендует изменить питание, увеличить режим сна и отдыха, назначает массаж и лечебную физкультуру, прогулки на свежем воздухе.

«Помимо изменения образа жизни, пациенту потребуется помощь психотерапевта, который при помощи аутогенных тренировок поможет сбалансированно распределять время и выйти из депрессии», — добавила Крашкина.

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