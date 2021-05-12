Отец пострадавшего при стрельбе в Казани ученика рассказал подробности трагедии

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Рустам Хайруллин, отец двух учеников казанской школы, в которой накануне произошла стрельба, рассказал, что его младший сын получил ранение в грудь и впоследствии был прооперирован, а старший — потерял семь одноклассников.
Отец пострадавшего при стрельбе в Казани ученика рассказал подробности трагедии
  • Reuters

О подробностях трагедии он рассказал «Москве 24».

«Просто зашёл и без лишних слов расстреливал. Начал с учителя и пошёл по рядам. Классный руководитель сейчас в тяжёлом состоянии, её перевезут в Москву. Мы молимся, чтобы она выжила, очень хороший педагог. Она собой прикрыла детей», — рассказал Рустам Хайруллин.

Сам школьник рассказал, что прогремел взрыв, после чего ребята подбежали к окну и увидели, как дети бегут из школы.

«По команде учителя и директора мы прятались под партами, прикрывали свои головы стульями, чем могли», — поделился подробностями трагедии ученик казанской школы.

11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек, 23 пострадали. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

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