Дуров рассказал о блокировке Telegram-канала напавшего на школу в Казани

Основатель Telegram Павел Дуров рассказал, что напавший на школу в Казани незадолго до трагедии создал канал в мессенджере, который в течение часа был заблокирован модераторами.

«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель», — заявил Дуров в своём канале.

По его словам, за 15 минут до стрельбы нападавший сделал канал публичным.

Дуров рассказал, что модераторы Telegram в течение часа после получения первых жалоб заблокировали канал за призывы к насилию.

«Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», — отметил Дуров.

Он также считает, что если бы правоохранительные органы осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, то «едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время». Дуров заявил, что подозреваемый «намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».

Ранее в Следственном комитете России назвали неадекватным поведение задержанного по делу о стрельбе в школе в Казани.

Утром 11 мая в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. В результате произошедшего погибли девять человек, более 20 человек пострадали.