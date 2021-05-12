Дуров рассказал о блокировке Telegram-канала напавшего на школу в Казани
- Reuters
«Стрелявший в Казани упомянул о своих планах в созданном для этого Telegram-канале всего за 20 минут до теракта. На момент совершения теракта в канале был ровно один участник — сам его создатель», — заявил Дуров в своём канале.
По его словам, за 15 минут до стрельбы нападавший сделал канал публичным.
Дуров рассказал, что модераторы Telegram в течение часа после получения первых жалоб заблокировали канал за призывы к насилию.
«Однако жалобы и подписчики появились в канале лишь после того, как убийца был задержан полицией», — отметил Дуров.
Он также считает, что если бы правоохранительные органы осуществляли мониторинг всех Telegram-каналов в реальном времени, то «едва ли они успели бы предотвратить трагедию за столь короткое время». Дуров заявил, что подозреваемый «намеренно не раскрывал своих планов заблаговременно и не дал никакой конкретики».
Ранее в Следственном комитете России назвали неадекватным поведение задержанного по делу о стрельбе в школе в Казани.
Утром 11 мая в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. В результате произошедшего погибли девять человек, более 20 человек пострадали.