В СК назвали неадекватным поведение устроившего стрельбу в Казани

В Следственном комитете России назвали неадекватным поведение задержанного по делу о стрельбе в школе в Казани.

«Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что следователями ГСУ СК России 12 мая будет предъявлено обвинение Ильназу Галявиеву в нападении на гимназию в Казани.

Как пишет Life.ru, Галявиев учился в Университете управления «ТИСБИ» по специальности «программирование в компьютерных системах», но его отчислили из-за академической задолженности. По данным источника, за время учёбы в колледже он показал себя тихим, спокойным, опрятным и неконфликтным членом коллектива. Галявиев уважительно относился к группе и преподавателям.

После трагедии в Казани Министерство просвещения России направило регионам рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.