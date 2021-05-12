В СК назвали неадекватным поведение устроившего стрельбу в Казани

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В Следственном комитете России назвали неадекватным поведение задержанного по делу о стрельбе в школе в Казани.
В СК назвали неадекватным поведение устроившего стрельбу в Казани
  • РИА Новости

«Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним», — заявили в ведомстве.

Ранее стало известно, что следователями ГСУ СК России 12 мая будет предъявлено обвинение Ильназу Галявиеву в нападении на гимназию в Казани.

Как пишет Life.ru, Галявиев учился в Университете управления «ТИСБИ» по специальности «программирование в компьютерных системах», но его отчислили из-за академической задолженности. По данным источника, за время учёбы в колледже он показал себя тихим, спокойным, опрятным и неконфликтным членом коллектива. Галявиев уважительно относился к группе и преподавателям.

После трагедии в Казани Министерство просвещения России направило регионам рекомендации по усилению мер безопасности в школах, колледжах и детских садах.

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