Эксперты оценили спрос на дачную ипотеку в России

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За январь — апрель 2021 года Сбербанк оформил в три с половиной раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период 2020-го — более 2,5 тыс. против 724 ссуд.
Эксперты оценили спрос на дачную ипотеку в России
  • © Serguei Fomine
  • globallookpress.com

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис банка «ДомКлик».

За всё время пандемии отмечается рост спроса не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Как заявил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев, показатель довольно большой — в три с половиной раза.

«Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. С начала года таких кредитов выдано на 7,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 1,8 млрд рублей. Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии всё чаще выбирают отдых дома, многие задумались о покупке дачи», — пояснил он.

По мнению эксперта, интерес к такой недвижимости продолжит увеличиваться, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за рубеж.

Наибольшее количество ипотечных ссуд на загородную недвижимость с начала года оформили в Московской области. Далее следуют Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.

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