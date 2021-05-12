Эксперты оценили спрос на дачную ипотеку в России
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Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис банка «ДомКлик».
За всё время пандемии отмечается рост спроса не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Как заявил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев, показатель довольно большой — в три с половиной раза.
«Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. С начала года таких кредитов выдано на 7,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 1,8 млрд рублей. Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии всё чаще выбирают отдых дома, многие задумались о покупке дачи», — пояснил он.
По мнению эксперта, интерес к такой недвижимости продолжит увеличиваться, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за рубеж.
Наибольшее количество ипотечных ссуд на загородную недвижимость с начала года оформили в Московской области. Далее следуют Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.
Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.