Эксперты оценили спрос на дачную ипотеку в России

За январь — апрель 2021 года Сбербанк оформил в три с половиной раза больше ипотечных кредитов на загородную недвижимость и земельные участки, чем за аналогичный период 2020-го — более 2,5 тыс. против 724 ссуд.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на сервис банка «ДомКлик».

За всё время пандемии отмечается рост спроса не только на ипотеку на индивидуальные дома, но и на дачные дома и земельные участки. Как заявил вице-президент, директор дивизиона «ДомКлик» Сбербанка Николай Васев, показатель довольно большой — в три с половиной раза.

«Если посмотреть на портфель в суммарном выражении, за год он вырос в четыре раза. С начала года таких кредитов выдано на 7,9 млрд рублей, за аналогичный период прошлого года — 1,8 млрд рублей. Такой рост связан с тем, что люди во время пандемии всё чаще выбирают отдых дома, многие задумались о покупке дачи», — пояснил он.

По мнению эксперта, интерес к такой недвижимости продолжит увеличиваться, даже если будут открыты дополнительные направления для туризма за рубеж.

Наибольшее количество ипотечных ссуд на загородную недвижимость с начала года оформили в Московской области. Далее следуют Москва, Краснодарский край и Санкт-Петербург.

Ранее директор Института нового общества Василий Колташов в беседе с Inforeactor дал рекомендации по оформлению ипотеки.