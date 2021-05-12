Российский Су-27 перехватил над Чёрным морем три самолёта ВВС Франции

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Российский Су-27 перехватил над Чёрным морем три самолёта ВВС Франции: два истребителя Mirage 2000 и самолёт-заправщик С-135.
Российский Су-27 перехватил над Чёрным морем три самолёта ВВС Франции
  • © РИА Новости / Виталий Тимкив

Об этом сообщили в Национальном центре управления обороной России.

«Лётчик российского истребителя идентифицировал воздушные цели как два самолёта тактической авиации Mirage 2000 и самолёт-заправщик С-135 ВВС Франции, сопроводил их над акваторией Чёрного моря», — приводит сообщение РИА Новости.

11 мая над Чёрным море также были перехвачены два Dassault Mirage 2000 и самолёт-заправщик ВВС Франции, тогда в воздух был поднят российский Су-30.

В тот же день российский истребитель МиГ-31 сопроводил самолёт базовой патрульной авиации ВВС Норвегии над Баренцевым морем.

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