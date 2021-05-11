МиГ-31 перехватил над Баренцевым морем патрульный самолёт ВВС Норвегии
По данным флота, во вторник, 11 мая, средствами контроля воздушного пространства над акваторией была обнаружена приближающаяся к госгранице России воздушная цель.
«Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Северного флота», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, экипаж идентифицировал воздушную цель как самолёт базовой патрульной авиации Р-3С Orion ВВС Норвегии и сопроводил его над акваторией Баренцева моря, нарушения государственной границы допущено не было.
Ранее сообщалось, что Су-30 перехватил над Чёрным морем два истребителя Dassault Mirage 2000 и самолёт-заправщик ВВС Франции.