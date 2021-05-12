В Ростовской области за сутки выявлен 201 случай коронавируса

В Ростовской области за последние сутки коронавирусом заболел ещё 201 человек, сообщили в правительстве региона.

Как пишет rostovgazeta.ru, новые случаи заболевания зарегистрированы в 39 городах и районах, в том числе Ростове, Новочеркасске, Гукове.

Выздоровели за сутки 175 человек. Умерли из-за коронавируса 15 человек. За весь период жертвами инфекции стали 4149 граждан.

В области подтвердили 90 522 случая COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 81 096 пациентов.

В лабораториях провели почти 2,5 млн исследований.

На майских праздниках в Ростовскую область поступило больше 90 тыс. доз вакцины от коронавируса.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией в Москве.