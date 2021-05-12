Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об обращениях от стран по открытию авиасообщения с Россией.

«Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она сообщила, что в настоящее время «есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение».

«Мы внимательно анализируем эту ситуацию и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться. У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация», — добавила вице-премьер.

Ранее в греческом МИД сообщили, что Греция и Россия планируют согласовать дату возобновления авиасообщения между двумя странами на следующей неделе.

Также российский лидер Владимир Путин в ходе видеовстречи с Голиковой сообщил об отслеживании ситуации с COVID-19 в других странах.