Голикова рассказала об обращениях от стран по открытию авиасообщения

Короткая ссылка
Вице-премьер Татьяна Голикова рассказала об обращениях от стран по открытию авиасообщения с Россией.
Голикова рассказала об обращениях от стран по открытию авиасообщения
  • РИА Новости

«Мы внимательно следим за ситуацией по всему миру. У нас есть свои критерии, от которых мы не отказываемся, по открытию стран», — цитирует РИА Новости Голикову.

Она сообщила, что в настоящее время «есть достаточно большое количество обращений зарубежных государств, которые предлагают открыть авиационное сообщение».

«Мы внимательно анализируем эту ситуацию и по мере развития эпидемиологической ситуации в этих странах, конечно, будем открываться. У нас сейчас есть несколько предложений из Европы, где улучшается эпидемиологическая ситуация», — добавила вице-премьер.

Ранее в греческом МИД сообщили, что Греция и Россия планируют согласовать дату возобновления авиасообщения между двумя странами на следующей неделе. 

Также российский лидер Владимир Путин в ходе видеовстречи с Голиковой сообщил об отслеживании ситуации с COVID-19 в других странах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить