Путин сообщил об отслеживании ситуации с COVID-19 в других странах

Российский лидер Владимир Путин в ходе видеовстречи с вице-премьером Татьяной Голиковой сообщил об отслеживании ситуации с COVID-19 в других странах.

«Мы понимаем, что во многих странах, где туристическая отрасль является весьма важной для экономики в целом, такая ситуация является чрезвычайно опасной, особенно когда наступает сезон. Но мы, надеюсь, с помощью специалистов будем внимательно отслеживать с нашими коллегами в этих странах ситуацию, которая там реально складывается, и принимать соответствующие решения для наших туристов», — цитирует РИА Новости Путина.

Согласно данным на 6 мая, число случаев коронавирусной инфекции в России за сутки возросло на 7639 — до 4 855 128.

С 15 апреля по 1 июня Россия ограничила пассажирское авиасообщение с Турцией из-за нестабильной обстановки с коронавирусной инфекцией в этой стране. Также приостановлены рейсы в Танзанию.