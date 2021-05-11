В МИД Греции рассказали о переговорах по ситуации с авиасообщением с Россией
- РИА Новости
Отмечается, что сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии — первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев провели переговоры в формате видеоконференции.
«Два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полётов на основе последних эпидемиологических данных», — приводит сообщение ТАСС.
Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал о ситуации с открытием туристического сезона.