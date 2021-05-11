В МИД Греции рассказали о переговорах по ситуации с авиасообщением с Россией

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Греция и Россия планируют согласовать дату возобновления авиасообщения между двумя странами на следующей неделе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы греческого МИД.
В МИД Греции рассказали о переговорах по ситуации с авиасообщением с Россией
  • РИА Новости

Отмечается, что сопредседатели смешанной межправительственной российско-греческой комиссии — первый заместитель главы МИД Греции Мильтиадис Варвициотис и министр транспорта России Виталий Савельев провели переговоры в формате видеоконференции.

«Два министра согласились снова связаться на следующей неделе, чтобы окончательно согласовать дату начала полётов на основе последних эпидемиологических данных», — приводит сообщение ТАСС.

Ранее министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал о ситуации с открытием туристического сезона.

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