Власти Греции рассказали о планах по открытию туристического сезона

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Министр туризма Греции Харис Теохарис прокомментировал ситуацию с открытием туристического сезона.
Власти Греции рассказали о планах по открытию туристического сезона
  • Reuters

«Греция открывается с 14 мая. Ждём вас. У нас есть очень чёткий план, как сделать туризм абсолютно безопасным для всех. И для граждан Греции, и для туристов, которые к нам приедут», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, план включает пять уровней безопасности. В частности, перед поездкой в Грецию туристам нужно будет или вакцинироваться и иметь сертификат, или сделать ПЦР-тест и получить справку об отрицательном результате.

После прибытия в Грецию пассажиров ждёт выборочное тестирование на COVID-19. Путешественников с положительными результатами ПЦР-тестов и их семьи будут изолировать в отдельные отели.

Как отметил Теохарис, также разработаны протоколы безопасности для гостиниц, ресторанов, транспорта и любого бизнеса, связанного с туризмом. Кроме того, предусмотрена приоритетная вакцинация персонала отелей, гидов, водителей и других сотрудников туротрасли, контактирующих с гостями.

«К 14 мая мы отменим и карантин для прибывающих, и ограничения на перемещения по стране — как для граждан Греции, так и для иностранцев. Подчеркну: все правила, которые действуют в Греции для местных жителей, будут действовать и для гостей страны — мы не делаем различий. Послабления будут одинаковы для всех», — сказал министр.

Как ранее сообщало информагентство URA.RU, в РСТ оценили ситуацию с летним отдыхом россиян на фоне ограничения авиасообщения с Турцией из-за коронавируса.

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