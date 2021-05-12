Троих погибших в Казани школьников похоронили на мусульманском кладбище

Троих детей, которые погибли в результате стрельбы в казанской школе, похоронили на мусульманском кладбище. Об этом сообщило РИА Новости.

Попрощаться с погибшими детьми, кроме их родных и близких, пришли местные жители.

«Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки», — рассказала женщина, пришедшая вместе с мужем.

Как рассказал директор мусульманского кладбища Ильдар Сахатдиев, похороны жертв стрельбы в школе прошли ещё в нескольких местах.

«Сегодня здесь троих похоронили. Двое — на кургане (мемориальный комплекс), женщину — в Константиновке. Двоих в район увезли», — сообщил он.

11 мая в результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек.

По данным местных властей, в больницах Татарстана находятся 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых.

Ранее Nation News сообщал, что жители Казани пришли к школе №175, в которой произошло нападение на учеников, чтобы возложить цветы в память о погибших детях.