Троих погибших в Казани школьников похоронили на мусульманском кладбище
- Reuters
Попрощаться с погибшими детьми, кроме их родных и близких, пришли местные жители.
«Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки», — рассказала женщина, пришедшая вместе с мужем.
Как рассказал директор мусульманского кладбища Ильдар Сахатдиев, похороны жертв стрельбы в школе прошли ещё в нескольких местах.
«Сегодня здесь троих похоронили. Двое — на кургане (мемориальный комплекс), женщину — в Константиновке. Двоих в район увезли», — сообщил он.
11 мая в результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек.
По данным местных властей, в больницах Татарстана находятся 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых.
Ранее Nation News сообщал, что жители Казани пришли к школе №175, в которой произошло нападение на учеников, чтобы возложить цветы в память о погибших детях.