Троих погибших в Казани школьников похоронили на мусульманском кладбище

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Троих детей, которые погибли в результате стрельбы в казанской школе, похоронили на мусульманском кладбище. Об этом сообщило РИА Новости.
Троих погибших в Казани школьников похоронили на мусульманском кладбище
  • Reuters

Попрощаться с погибшими детьми, кроме их родных и близких, пришли местные жители.

«Такое горе. Детей этих мы не знали, но у нас ведь тоже дети, внуки», — рассказала женщина, пришедшая вместе с мужем. 

Как рассказал директор мусульманского кладбища Ильдар Сахатдиев, похороны жертв стрельбы в школе прошли ещё в нескольких местах.

«Сегодня здесь троих похоронили. Двое — на кургане (мемориальный комплекс), женщину — в Константиновке. Двоих в район увезли», — сообщил он.

11 мая в результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек

По данным местных властей, в больницах Татарстана находятся 23 пострадавших: 20 детей и трое взрослых.

Ранее Nation News сообщал, что жители Казани пришли к школе №175, в которой произошло нападение на учеников, чтобы возложить цветы в память о погибших детях.

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