В Роспотребнадзоре напомнили об опасности токсоплазмоза

В Роспотребнадзоре заявили, что в России крайне высоки показатели инфицирования токсоплазмозом. В ведомстве также напомнили о мерах профилактики заболевания.

Об этом сообщает Newinform.

«Показатель инфицированности населения токсоплазмозом чрезвычайно высок: в России, Европе и Северной Америке он составляет 25—50%; в странах Африки, Южной и Латинской Америки — до 90%», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Среди инфекционных заболеваний, вызываемых простейшими микроорганизмами, токсоплазмоз — одно из самых распространённых и наиболее опасных. Инфицирование человека чаще всего происходит от домашних животных, в особенности от кошек. А также при употреблении в пищу мясных продуктов либо яиц от больных животных, не прошедших достаточную термическую обработку.

Для профилактики токсоплазмоза Роспотребнадзор рекомендует ограничивать контакты с кошками, тщательно мыть руки, не пробовать сырой мясной фарш. Стоит употреблять в пищу лишь те мясные блюда, которые прошли необходимую термическую обработку.

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