В Крыму оценили ситуацию с коронавирусом

Министр здравоохранения Крыма Александр Остапенко на брифинге в среду, 12 мая, сообщил об увеличении числа случаев госпитализаций пациентов с COVID-19 за минувшую неделю.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«С 5 по 11 мая в Крыму подтверждено 712 случаев коронавирусной инфекции, в стационары госпитализировали 388 пациентов с подтверждённой коронавирусной инфекцией, что превышает показатели прошлой недели на 5%. Выписаны с полным выздоровлением 387 человек, что на 17% меньше показателей прошлой недели», — сообщил Александр Остапенко.

Он добавил, что за неделю выявлено 763 случая внебольничной пневмонии, умерли 32 человека. При этом в Минздраве Республики Крым отметили уменьшение числа пациентов с пневмониями, которым необходима госпитализация.

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