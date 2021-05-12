В Татарстане оценили действия по эвакуации при стрельбе в казанской школе

Министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин оценил действия администрации и учителей школы при стрельбе в Казани.

«Что касается действий администрации и вообще педагогического коллектива, работников данной школы, мы можем оценить только положительно, потому что школа имела паспорт безопасности», — цитирует РИА Новости Хадиуллина.

Он пояснил, что паспорт безопасности утверждается в начале учебного года, в нём указываются все действия учителей и детей при ЧП и планы эвакуации.

Министр отметил, что «в целом вся система сработала».

«Действия охраны, действия директора, администрации, педколлектива и федеральное Министерство просвещения Российской Федерации, и мы, и в целом наши правоохранительные органы оценивают положительно», — заявил Хадиуллин.

Он добавил, что «тот план действий, который прописан в паспорте безопасности, в целом был выполнен».

11 мая в Казани в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый 2001 года рождения задержан. СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

В больницах Татарстана после стрельбы в казанской школе на утро среды, 12 мая, находятся 23 человека: 20 детей и трое взрослых.

Как ранее писал Nation News, жители Казани пришли к школе №175, в которой произошло нападение на учеников, чтобы возложить цветы в память о погибших детях.