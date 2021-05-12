Роспотребнадзор рассказал о профилактике токсоплазмоза

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В Роспотребнадзоре рассказали, как избежать заболевания токсоплазмозом от больного животного.

«Роспотребнадзор напоминает, что токсоплазмоз — паразитарное заболевание человека и животных, вызываемое токсоплазмами Toxoplasma gondii, в подавляющем большинстве случаев протекающее бессимптомно», — говорится в сообщении на сайте службы.

Отмечается, что источником возбудителей при приобретённом токсоплазмозе для людей являются кошки.

«Заразиться от сельскохозяйственных животных и птиц можно только при употреблении в пищу их мяса, реже молока или яиц, если они употребляются в сыром или недостаточно термически обработанном виде», — добавили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве заявили, что для профилактики заболевания следует ограничить контакты с кошками, а также соблюдать правила личной гигиены— мыть руки после работы и при контакте с сырым мясом.

В Роспотребнадзоре не рекомендовали потреблять сырой мясной фарш, а также мясные блюда без достаточной термической обработки.

В феврале директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов назвал меры профилактики птичьего гриппа.

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