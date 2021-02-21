Вирусолог рассказал о мерах профилактики птичьего гриппа
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Он посоветовал не употреблять в пищу дикую птицу.
«При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа», — заявил Викулов.
Также инфекционист считает, что контролирующие органы сейчас будут уделять особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа.
По его мнению, будут предприняты «серьёзные противоэпидемические меры» и «всё необходимое для локализации очага».
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.
По её словам, новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку.
Позже стало известно что на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области в декабре 2020 года произошла вспышка птичьего гриппа. На предприятии были проведены карантинные мероприятия.