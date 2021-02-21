Вирусолог рассказал о мерах профилактики птичьего гриппа

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Директор научного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в интервью телеканалу «МИР 24» назвал меры профилактики птичьего гриппа.
Вирусолог рассказал о мерах профилактики птичьего гриппа
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

Он посоветовал не употреблять в пищу дикую птицу.

«При путешествиях и посещении экзотических ресторанов стараться не употреблять сырое мясо птицы и сырые яйца, потому что они могут быть источниками заражения вирусом гриппа», — заявил Викулов.

Также инфекционист считает, что контролирующие органы сейчас будут уделять особое внимание появлению нового штамма птичьего гриппа.

По его мнению, будут предприняты «серьёзные противоэпидемические меры» и «всё необходимое для локализации очага».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.

По её словам, новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку. 

Позже стало известно что на птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области в декабре 2020 года произошла вспышка птичьего гриппа. На предприятии были проведены карантинные мероприятия.

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