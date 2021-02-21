На астраханской птицефабрике рассказали о вспышке птичьего гриппа

На птицефабрике в Ахтубинском районе Астраханской области в декабре 2020 года произошла вспышка птичьего гриппа. Как сообщили в пресс-службе главы региона, на предприятии провели карантинные мероприятия, семь сотрудников прошли лечение.

«В начале декабря 2020 года на птицефабрике в Ахтубинском районе произошла вспышка птичьего гриппа. Немедленно были приняты карантинные меры... У семи сотрудников птицефабрики в этот период наблюдалось лёгкое расстройство здоровья (першение в горле), все лечились амбулаторно», — приводит Интерфакс сообщение.

Отмечается, что птицу, замороженное мясо и яйца с фабрики уничтожили.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что у семи работников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп.

По её словам, новый возбудитель гриппа птиц A (H5N8) способен передаваться от птиц к человеку. Она рассказала, что вирус преодолел межвидовой барьер.