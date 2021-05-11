В МВД уточнили число пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

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По уточнённым данным, в результате автомобильной аварии в Екатеринбурге пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.
В МВД уточнили число пострадавших в ДТП в Екатеринбурге
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

«Пострадали не семь человек, как сообщалось ранее, а шесть, из них пять госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних мальчиков», — цитирует ТАСС сообщение руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.

По предварительной информации, у детей диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга.

Кроме них в больницу доставлены 33-летний мужчина, 34-летняя женщина и женщина 1941 года рождения — у неё самые тяжелые травмы, сейчас врачи борются за её жизнь.

Ранее, как сообщало URA.RU, в центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП.

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