В МВД уточнили число пострадавших в ДТП в Екатеринбурге

По уточнённым данным, в результате автомобильной аварии в Екатеринбурге пострадали шесть человек, сообщает пресс-служба областного ГУ МВД.

«Пострадали не семь человек, как сообщалось ранее, а шесть, из них пять госпитализированы, в том числе двое несовершеннолетних мальчиков», — цитирует ТАСС сообщение руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерия Горелых.

По предварительной информации, у детей диагностированы ушибы и сотрясение головного мозга.

Кроме них в больницу доставлены 33-летний мужчина, 34-летняя женщина и женщина 1941 года рождения — у неё самые тяжелые травмы, сейчас врачи борются за её жизнь.

Ранее, как сообщало URA.RU, в центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП.