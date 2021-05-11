В центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП
- РИА Новости
«Возле дома по адресу Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей», — сообщили в управлении.
По предварительным данным, автомобиль Seat Leon выехал на перекрёсток на красный свет и столкнулся с Toyota. В результате столкновения Seat отбросило на тротуар возле остановки, где находились пешеходы.
Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.
Ранее в ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек.