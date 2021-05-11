В центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП

Семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Екатеринбурга. Одну из машин отбросило на пешеходов. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на отделение пропаганды городского управления ГИБДД.

«Возле дома по адресу Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей», — сообщили в управлении.

По предварительным данным, автомобиль Seat Leon выехал на перекрёсток на красный свет и столкнулся с Toyota. В результате столкновения Seat отбросило на тротуар возле остановки, где находились пешеходы.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек.