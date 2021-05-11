В центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП

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Семь человек пострадали в результате столкновения двух автомобилей в центре Екатеринбурга. Одну из машин отбросило на пешеходов. Об этом информирует URA.RU со ссылкой на отделение пропаганды городского управления ГИБДД.
В центре Екатеринбурга семь человек пострадали в ДТП
  • РИА Новости

«Возле дома по адресу Ленина, 48, произошло столкновение двух транспортных средств. Пострадали пятеро взрослых и двое детей», — сообщили в управлении.

По предварительным данным, автомобиль Seat Leon выехал на перекрёсток на красный свет и столкнулся с Toyota. В результате столкновения Seat отбросило на тротуар возле остановки, где находились пешеходы. 

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства аварии.

Ранее в ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек.

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