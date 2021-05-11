В ДТП с микроавтобусом в Курганской области погибли пять человек

В ДТП с микроавтобусом на автодороге в Курганской области пятеро человек погибли и пятеро пострадали.

Как сообщает в своём Telegram-канале правительство Курганской области, по предварительным данным, на трассе столкнулись микроавтобус с тюменскими номерами и автомобиль Audi Q7 с курганскими номерами.

«В микроавтобусе находились восемь человек. Из них четверо погибли, в том числе один ребёнок. Четверо пострадавших находятся в больнице в Шадринске. Планируется эвакуация одного из них (ребёнка) в больницу города Кургана. В иномарке находились два человека. Водитель легкового автомобиля погиб, пассажир (женщина) доставлен в больницу с травмами», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, причиной ДТП стал выезд автомобиля Audi Q7 на встречную полосу.

Как сообщает URA.RU со ссылкой на региональное ГУ МЧС, для проведения аварийно-спасательных работ и ликвидации последствий ДТП привлекались сотрудники пожарно-спасательной части №10 по охране города Шадринска.

Ранее сообщалось, что три человека погибли в результате ДТП на МКАД.