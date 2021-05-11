В СК опровергли данные о заложенном в казанской школе взрывном устройстве

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Следственный комитет России опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что в гимназии в Казани, где молодой человек открыл стрельбу, было заложено взрывное устройство.
В СК опровергли данные о заложенном в казанской школе взрывном устройстве
  • © РИА Новости / Пресс-служба НАК

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.

«Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности», — заявили в СК.

По её словам, при входе в школу подозреваемый взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.

Петренко отметила, что следователи не обнаружили никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии.

11 мая в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый задержан. 

СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Глава Минздрава рассказал, что шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии, двое — в крайне тяжёлом. По его словам, всего в детской больнице находятся 18 пациентов.

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