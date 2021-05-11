В СК опровергли данные о заложенном в казанской школе взрывном устройстве
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Об этом информирует ТАСС со ссылкой на официального представителя СК Светлану Петренко.
«Распространяемая в СМИ информация о заложенном Ильназом Галявиевым в гимназии взрывном устройстве не соответствует действительности», — заявили в СК.
По её словам, при входе в школу подозреваемый взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие.
Петренко отметила, что следователи не обнаружили никаких других взрывных устройств при осмотре места трагедии.
11 мая в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый задержан.
СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.
Глава Минздрава рассказал, что шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии, двое — в крайне тяжёлом. По его словам, всего в детской больнице находятся 18 пациентов.