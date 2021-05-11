Жириновский прокомментировал ЧП в казанской школе

Короткая ссылка
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ЧП в казанской школе.
Жириновский прокомментировал ЧП в казанской школе
  • РИА Новости

«Агрессия растёт и будет расти дальше. И одно из последствий коронавируса, пандемии — рост психических заболеваний. Но учёные и врачи предполагали это раньше», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, в каждой школе должен быть врач-психиатр — хотя бы иногда приходить, осматривать, слушать.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить