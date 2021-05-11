Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский прокомментировал ЧП в казанской школе.

«Агрессия растёт и будет расти дальше. И одно из последствий коронавируса, пандемии — рост психических заболеваний. Но учёные и врачи предполагали это раньше», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его мнению, в каждой школе должен быть врач-психиатр — хотя бы иногда приходить, осматривать, слушать.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.