Учитель рассказал, как помогал школьникам во время стрельбы в Казани

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Учитель русского языка Роман Гузинфельт рассказал, как помогал школьникам во время стрельбы в Казани.
Учитель рассказал, как помогал школьникам во время стрельбы в Казани
  • © РИА Новости / Пресс-служба НАК

«Я вёл урок на втором этаже. Услышали хлопки, похожие на взрывы. Мы закрыли классы и окна. Не разрешили детям подходить туда. Сказали им присесть вдоль стены», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, затем бойцы СОБРа обошли школу, им открыли двери, детей и учителей организованно вывели через коридор.

«Было лёгкое задымление. Детей я успокаивал, чтобы не было паники», — добавил Гузинфельт.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.

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