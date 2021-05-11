Учитель рассказал, как помогал школьникам во время стрельбы в Казани

Учитель русского языка Роман Гузинфельт рассказал, как помогал школьникам во время стрельбы в Казани.

«Я вёл урок на втором этаже. Услышали хлопки, похожие на взрывы. Мы закрыли классы и окна. Не разрешили детям подходить туда. Сказали им присесть вдоль стены», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, затем бойцы СОБРа обошли школу, им открыли двери, детей и учителей организованно вывели через коридор.

«Было лёгкое задымление. Детей я успокаивал, чтобы не было паники», — добавил Гузинфельт.

Ранее председатель правления общественного движения «Право на оружие» Игорь Шмелёв в беседе с Inforeactor призвал усилить охрану в российских школах.