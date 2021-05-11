Мурашко рассказал о ситуации с эвакуацией пострадавших в Казани
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«Мы приняли решение ещё раз оценить ситуацию, посмотреть стабильность совместно со специалистами, которые работают... и к утру определиться по эвакуации, пока экстренной ситуации по эвакуации нет, вся помощь оказывается в полном объёме», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».
Мурашко добавил, что в больнице, куда доставили пострадавших, неоднократно проводились тренировки по оказанию помощи при массовом поступлении.
Ранее сообщалось, что в Казань направлен спецборт МЧС России с врачами и психологами.