Мурашко рассказал о ситуации с эвакуацией пострадавших в Казани

Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в Казани есть борт, который может эвакуировать до 20 человек, но пока экстренной необходимости в эвакуации пострадавших при стрельбе в школе нет.

«Мы приняли решение ещё раз оценить ситуацию, посмотреть стабильность совместно со специалистами, которые работают... и к утру определиться по эвакуации, пока экстренной ситуации по эвакуации нет, вся помощь оказывается в полном объёме», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Мурашко добавил, что в больнице, куда доставили пострадавших, неоднократно проводились тренировки по оказанию помощи при массовом поступлении.

Ранее сообщалось, что в Казань направлен спецборт МЧС России с врачами и психологами.