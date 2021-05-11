Путину доложили о помощи пострадавшим при стрельбе в Казани

Российский президент Владимир Путин заслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о мерах по оказанию помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе в Казани.

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших», — цитирует его РИА Новости.

По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый задержан.

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