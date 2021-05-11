Путину доложили о помощи пострадавшим при стрельбе в Казани

Короткая ссылка
Российский президент Владимир Путин заслушал доклад министра здравоохранения Михаила Мурашко о мерах по оказанию помощи пострадавшим в результате стрельбы в школе в Казани.
Путину доложили о помощи пострадавшим при стрельбе в Казани
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Министр здравоохранения Мурашко, находящийся в Казани, доложил президенту Путину о мерах, которые принимаются для оказания помощи пострадавшим, а также психологической помощи родным и близким погибших», — цитирует его РИА Новости.

По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли девять человек. Подозреваемый задержан. 

СК возбудил уголовное дело о массовом убийстве.

Глава Минздрава рассказал, что шестеро детей находятся в тяжёлом состоянии, двое — в крайне тяжёлом. По его словам, всего в детской больнице находятся 18 пациентов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить