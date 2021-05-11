В Госдуме назвали хорошей инициативу о «добровольном запрете» на кредиты

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Калашников прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты.

По словам Калашникова, для определённой части людей подобную инициативу можно расценивать как помощь.

По его мнению, люди будут знать: что бы ни случилось, «кредиты за их спиной никто не получит».

«Я лично считаю, что это хорошая инициатива», — подчеркнул парламентарий.

Он отметил, что это должно быть добровольным решением человека и им же самим может быть отменено.

«Есть же такая норма, когда человек, регистрируя недвижимость, указывает, что ни по каким договорённостям это переоформить нельзя, — ведь такие случаи многочисленные, чтобы не пользовались электронной подписью. Такой принцип уже применяется», — заключил он.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты.

Отмечается, что цель инициативы — дать людям возможность защититься от мошенничества.