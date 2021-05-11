Экономист назвал правильным шагом разработку механизма «добровольного запрета» на кредиты

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Анастасия Румянцева
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты.

Беляев отметил, что в связи с распространением цифровых технологий и появлением возможности удалённой работы с банками появляются такие виды мошенничества, когда злоумышленники завладевают персональными данными и используют их для оформления кредитов.

Также, по словам эксперта, часто возникают ситуации, когда преступники «обрабатывают» людей и вынуждают их оформлять кредиты.

«Мы понимаем, что зло надо остановить... Технологии бывают очень изощрённые, когда из вашей речи, задавая определённые вопросы и получая определённые ответы, монтируют якобы ваше согласие на получение кредита... С учётом данной обстановки — шаг правильный и плодотворный», — добавил собеседник RT. 

При этом, по мнению специалиста, также нужно обязать банки при оформлении кредита добавлять сведения о том, что они действительно обращались к кредитной истории.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты.

Отмечается, что цель инициативы — дать людям возможность защититься от мошенничества.

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