Экономист назвал правильным шагом разработку механизма «добровольного запрета» на кредиты

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты.

Беляев отметил, что в связи с распространением цифровых технологий и появлением возможности удалённой работы с банками появляются такие виды мошенничества, когда злоумышленники завладевают персональными данными и используют их для оформления кредитов.

Также, по словам эксперта, часто возникают ситуации, когда преступники «обрабатывают» людей и вынуждают их оформлять кредиты.

«Мы понимаем, что зло надо остановить... Технологии бывают очень изощрённые, когда из вашей речи, задавая определённые вопросы и получая определённые ответы, монтируют якобы ваше согласие на получение кредита... С учётом данной обстановки — шаг правильный и плодотворный», — добавил собеседник RT.

При этом, по мнению специалиста, также нужно обязать банки при оформлении кредита добавлять сведения о том, что они действительно обращались к кредитной истории.

Ранее сообщалось, что депутаты Госдумы и участники финансового рынка разрабатывают механизм «добровольного запрета» на кредиты.

Отмечается, что цель инициативы — дать людям возможность защититься от мошенничества.