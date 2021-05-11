В Тамбовской области выявили 37 случаев COVID-19 за сутки

За сутки в Тамбовской области зарегистрировали 37 случаев коронавируса.

Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.

С начала пандемии в регионе заболел 31 991 житель, выздоровели 29 467. На госпитализации в настоящее время находятся 317 человек, на карантине на дому — 2168.

Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 101 017 жителей, полностью вакцинированы 76 593.

Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что всего в России за последние 24 часа выявили 8115 случаев COVID-19.