В Тамбовской области выявили 37 случаев COVID-19 за сутки
- РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер» со ссылкой на региональный оперштаб.
С начала пандемии в регионе заболел 31 991 житель, выздоровели 29 467. На госпитализации в настоящее время находятся 317 человек, на карантине на дому — 2168.
Первый этап вакцинации против коронавируса прошли 101 017 жителей, полностью вакцинированы 76 593.
Ранее интернет-газета «Дни.ру» сообщала, что всего в России за последние 24 часа выявили 8115 случаев COVID-19.