Аналитики назвали стоимость самых дорогих билетов на майские праздники

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Ксения Калинкина
Аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip провели исследование и назвали стоимость самых дорогих авиа- и железнодорожных билетов с отправлением в период с 1 по 10 мая. RT ознакомился с результатами работы представителей сервиса.
Аналитики назвали стоимость самых дорогих билетов на майские праздники
  • Pixabay

Как выяснилось, самый дорогой авиабилет обошёлся клиенту OneTwoTrip в 309 тыс. рублей — речь идёт о перелёте бизнес-классом по маршруту Москва — Дубай и обратно.

Второе место в списке наиболее дорогих билетов также занял полёт в бизнес-классе, но уже по маршруту Москва — Загреб и обратно. Стоимость такого билета, по данным специалистов, составила 194 тыс. рублей.  

На третьем месте — билет бизнес-класса из российской столицы в Хабаровск (туда и обратно) за 184 тыс. рублей.

В топ-10 вошли также билеты (в обе стороны) в том числе из Магадана в Москву (164 тыс. рублей), из Москвы в Майами (159 тыс. рублей), а также из Санкт-Петербурга в мексиканский Канкун (145 тыс. рублей).

В свою очередь, самый дорогой билет на поезде с отправлением в период майских выходных обошёлся клиенту OneTwoTrip в 45 тыс. рублей: пассажир ехал из Москвы в Амурскую область в вагоне класса люкс.  

На втором месте — поездка за 28 тыс. рублей из Санкт-Петербурга в Москву в мягком вагоне поезда «Гранд».

Тройку самых дорогостоящих замыкает железнодорожный билет из Москвы в Хабаровск — цена за место в купе составила 27 тыс. рублей.  

В топ-5 также вошли маршруты из Ноябрьска в Москву (26 тыс. рублей) и поездка на «Сапсане» из столицы в Санкт-Петербург (24 тыс. рублей).

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