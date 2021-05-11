В Казани отменили режим КТО в районе школы

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Режим контртеррористической операции, введённый после стрельбы в школе в Казани, снят. Об этом сообщает УФСБ по Татарстану.
В Казани отменили режим КТО в районе школы
  • РИА Новости

«В пределах территории, ограниченной улицами Джаудата Файзи — Мамадышский тракт — Магистральная — Хайдара Бигичева, действовал правовой режим КТО. В пределах территории проведения КТО правовой режим контртеррористической операции отменён», — цитирует спецслужбу ТАСС.

Утром 11 мая в школе в Казани местный житель 2001 года рождения устроил стрельбу. По последним данным, жертвами стрельбы стали девять человек.

В районе школы был введён режим контртеррористической операции.

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