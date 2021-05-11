ТАСС: при стрельбе в школе в Казани погибла учитель английского языка

Короткая ссылка
В ходе стрельбы в школе в Казани, произошедшей утром 11 мая, погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая случайно оказалась в коридоре, по которому шёл злоумышленник. Об этом ТАСС рассказал представитель администрации учебного заведения.
ТАСС: при стрельбе в школе в Казани погибла учитель английского языка
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Погибла Эльвира Игнатьева, которая преподавала английский язык у 5-го класса. Она вышла в коридор и была убита», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Как рассказал Life.ru источник, по словам одной из учительниц, задержанный за стрельбу в казанской школе был спокойным парнем, ни с кем не конфликтовал и в принципе мало с кем общался.

Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции, введённый после стрельбы в школе в Казани, снят.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить