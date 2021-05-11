ТАСС: при стрельбе в школе в Казани погибла учитель английского языка

В ходе стрельбы в школе в Казани, произошедшей утром 11 мая, погибла учительница английского языка Эльвира Игнатьева, которая случайно оказалась в коридоре, по которому шёл злоумышленник. Об этом ТАСС рассказал представитель администрации учебного заведения.

«Погибла Эльвира Игнатьева, которая преподавала английский язык у 5-го класса. Она вышла в коридор и была убита», — сказал собеседник агентства.

По последним данным, число погибших в результате стрельбы в школе в Казани возросло до девяти.

Как рассказал Life.ru источник, по словам одной из учительниц, задержанный за стрельбу в казанской школе был спокойным парнем, ни с кем не конфликтовал и в принципе мало с кем общался.

Ранее сообщалось, что режим контртеррористической операции, введённый после стрельбы в школе в Казани, снят.