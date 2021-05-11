Во всех подмосковных школах будут проведены проверки безопасности

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Зампредседателя подмосковного правительства, руководитель главного управления региональной безопасности Роман Каратаев заявил, что все подмосковные школы будут проверены после трагических событий в Татарстане.
Во всех подмосковных школах будут проведены проверки безопасности
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

Об этом сообщает телеканал «360».

По его словам, соответствующее распоряжение уже отдал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

«Дополнительно будут проверены все школы, чтобы убедиться, что там соблюдаются все меры по антитеррористической защищённости. Такая работа уже организована», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что число погибших в результате стрельбы казанской школе №175 возросло до девяти.

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