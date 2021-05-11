Власти Удмуртии выразили соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани

Глава Удмуртии Александр Бречалов выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Казани.

Об этом сообщает udm-info.ru со ссылкой на региональное правительство.

В республике провели экстренное совещание, в ходе которого Бречалов поручил ответственным органам усилить меры безопасности в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, а также в торгово-развлекательных центрах, где часто бывают дети и подростки.

Также стало известно, что губернатор Оренбургской области Денис Паслер выразил соболезнования в связи с событиями в Казани, передаёт RIA56.

«От имени оренбуржцев выражаю искренние и глубокие соболезнования родным и близким жертв трагедии в школе №175 в Казани. Гибель людей, в особенности детей, — это чудовищное преступление, которое никогда не должно повториться», — отметил глава региона.

Он также пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.

Ранее уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.