Аппарат детского омбудсмена России окажет помощь пострадавшим в Казани

Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.

Об этом сообщает ФАН.

«Сейчас вся информация уточняется. Мы на связи с регионом, с уполномоченными ведомствами. Мы готовы оказать необходимую помощь. Горе, не передать словами», — сказала Кузнецова.

Со своей стороны, детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что в курсе ситуации и уточняет подробности случившегося.

По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали ещё 20 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место стрельбы в школе.