Аппарат детского омбудсмена России окажет помощь пострадавшим в Казани
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
«Сейчас вся информация уточняется. Мы на связи с регионом, с уполномоченными ведомствами. Мы готовы оказать необходимую помощь. Горе, не передать словами», — сказала Кузнецова.
Со своей стороны, детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что в курсе ситуации и уточняет подробности случившегося.
По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали ещё 20 человек.
Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место стрельбы в школе.