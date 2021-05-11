Аппарат детского омбудсмена России окажет помощь пострадавшим в Казани

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Анна Кузнецова заявила, что аппарат омбудсмена находится на связи с соответствующими ведомствами в Казани в связи со стрельбой в гимназии.
Аппарат детского омбудсмена России окажет помощь пострадавшим в Казани
  • РИА Новости

Об этом сообщает ФАН.

«Сейчас вся информация уточняется. Мы на связи с регионом, с уполномоченными ведомствами. Мы готовы оказать необходимую помощь. Горе, не передать словами», — сказала Кузнецова.

Со своей стороны, детский омбудсмен по Татарстану Ирина Волынец в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» заявила, что в курсе ситуации и уточняет подробности случившегося. 

По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли семь детей и учительница, пострадали ещё 20 человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл на место стрельбы в школе.

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