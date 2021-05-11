Собянин внёс в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год

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Мэр Москвы Сергей Собянин внёс в Мосгордуму законопроект об изменении городского бюджета на текущий год.
Собянин внёс в Мосгордуму законопроект об изменении бюджета на 2021 год
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу правительства столицы.

В документе предлагается увеличить доходную и расходную части бюджета города на 2021 год на 191,3 млрд рублей, в связи с чем доходы столицы в текущем году составят 2 трлн 834 млрд рублей, а расходы — 3 трлн 344 млрд рублей.

При этом законопроект, внесённый мэром в Мосгордуму, сохраняет дефицит городского бюджета на 2021 год на уровне 510 млрд рублей.

Как ранее сообщал сайт «Невские новости», Санкт-Петербург занял второе место в России по экспорту несырьевой продукции в 2020 году.

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