В Совбезе изучат вопрос противодействия угрозам от западных биолабораторий

Эксперты Совета безопасности подготовят предложения по противодействию угрозам, исходящим от западных биологических лабораторий вблизи России, заявил РИА Новости первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

«Оценкам рисков и угроз, связанных с функционированием биологических лабораторий западных стран на постсоветском пространстве, эксперты Совета безопасности России, заинтересованные ведомства и научные институты будут уделять отдельное внимание и готовить предложения по их парированию», — сказал он.

Как уточняет агентство, межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания российской системы защиты от новых инфекций была создана указом президента Владимира Путина в октябре 2020 года.

Ранее Аверьянов рассказал о возможном сценарии биологической атаки на Россию.

В апреле секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что в мире «как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США». При этом, подчёркивал он, в основном это происходит у российских и китайских границ.