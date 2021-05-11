В Совбезе изучат вопрос противодействия угрозам от западных биолабораторий

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Эксперты Совета безопасности подготовят предложения по противодействию угрозам, исходящим от западных биологических лабораторий вблизи России, заявил РИА Новости первый заместитель секретаря Совбеза Юрий Аверьянов.

«Оценкам рисков и угроз, связанных с функционированием биологических лабораторий западных стран на постсоветском пространстве, эксперты Совета безопасности России, заинтересованные ведомства и научные институты будут уделять отдельное внимание и готовить предложения по их парированию», — сказал он.

Как уточняет агентство, межведомственная комиссия Совбеза по вопросам создания российской системы защиты от новых инфекций была создана указом президента Владимира Путина в октябре 2020 года.

Ранее Аверьянов рассказал о возможном сценарии биологической атаки на Россию.

В апреле секретарь Совбеза Николай Патрушев отметил, что в мире «как на дрожжах растут всё новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США». При этом, подчёркивал он, в основном это происходит у российских и китайских границ.

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