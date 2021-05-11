Воробьёв выразил соболезнования в связи с трагедией в казанской школе

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв выразил соболезнования Татарстану в связи со стрельбой в казанской школе №175.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Я хочу принести от всех нас соболезнования. Погибли люди, дети. Безопасность всегда требует от нас, от правоохранительного блока, предельно серьёзного отношения», — сказал губернатор.

Воробьёв подчеркнул, что такие ситуации напоминают, как важно проводить мероприятия, связанные с безопасностью.

«Я лишь могу сказать, что мы и дальше должны максимально профессионально, серьёзно относиться ко всем вызовам времени. Это сложно, очень сложно, но все мероприятия мы и дальше будем проводить, а сегодня — наши слова соболезнования», — добавил он.

Ранее стало известно, что утром во вторник, 11 мая, в школе на улице Файзи в Казани произошла стрельба. Злоумышленник был задержан.

Психиатр-нарколог Алексей Казанцев в беседе с Life.ru заявил, что, помимо проблем с психикой, у устроившего стрельбу в Казани могла быть также наркотическая зависимость. По его словам, для возраста напавшего «характерен дебют психического заболевания».