В Госдуме прокомментировали стрельбу в казанской школе

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал в беседе с RT ситуацию со стрельбой в казанской школе.

Депутат выразил соболезнования семьям погибших, отметив, что сейчас важна «оперативная работа с задержанным».

«Я почти убеждён в том, что не всё так банально. Возможно, у него были связи и сообщники... Конечно, без всякого сомнения, предпринято очень многое: и с точки зрения законодательства, и с точки зрения подготовленности правоохранительных органов, но трудно говорить о том, что у нас всё хорошо в этом смысле после произошедшего сегодня», — отметил депутат.

При этом парламентарий подчеркнул, что требуется постоянная работа как законодательной, так и правоохранительной систем.

По последним данным, в результате стрельбы в казанской школе погибли семь детей и учительница, пострадали ещё 20 человек.

В районе школы в Казани, где произошла стрельба, был введён режим контртеррористической операции.