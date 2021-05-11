Минниханов прокомментировал стрельбу в школе в Казани
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«Силы развёрнуты. Конечно, всё, что необходимо — будет оказана помощь и школе, и семьям. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики, нашей страны. Мы очень сожалеем, что так получилось», — сказал он в эфире канала «Россия 24».
По имеющимся данным, в результате стрельбы в казанской школе погибли девять человек, ещё четверо получили ранения.
На месте происшествия работают бригады скорой помощи. Детям, которых эвакуировали в детские сады, оказывается психологическая помощь.