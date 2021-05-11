Президент Татарстана выехал на место стрельбы в школе в Казани

Президент Татарстана Рустам Минниханов выехал на место стрельбы в школе в Казани.

Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.

«Президент выехал на место», — сказала она.

Ранее из школы в Казани, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу, начали эвакуацию детей. На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи. Также сообщалось о взрыве на месте происшествия.

Силовики задержали одного подростка.

По данным источника ТАСС, погибли семь человек: учитель и шестеро детей.