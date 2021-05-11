Президент Татарстана выехал на место стрельбы в школе в Казани
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Об этом сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента Татарстана Лилия Галимова.
«Президент выехал на место», — сказала она.
Ранее из школы в Казани, где неизвестные, предположительно, открыли стрельбу, начали эвакуацию детей. На место происшествия направили 21 бригаду скорой помощи. Также сообщалось о взрыве на месте происшествия.
Силовики задержали одного подростка.
По данным источника ТАСС, погибли семь человек: учитель и шестеро детей.