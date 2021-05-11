ТАСС: учитель и шесть детей погибли при стрельбе в школе в Казани

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Семь человек, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы в школе в Казани, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
ТАСС: учитель и шесть детей погибли при стрельбе в школе в Казани
  • © РИА Новости / Максим Богодвид

«Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей», — сказали агентству.

Ранее сообщалось о задержании подростка, предположительно, устроившего стрельбу.

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