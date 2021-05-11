ТАСС: учитель и шесть детей погибли при стрельбе в школе в Казани

Семь человек, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы в школе в Казани, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

© РИА Новости / Максим Богодвид

«Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей», — сказали агентству. Ранее сообщалось о задержании подростка, предположительно, устроившего стрельбу.