ТАСС: учитель и шесть детей погибли при стрельбе в школе в Казани
Семь человек, по предварительным данным, погибли в результате стрельбы в школе в Казани, передаёт ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
- © РИА Новости / Максим Богодвид
«Предварительно, в результате стрельбы погибли учитель и шестеро детей», — сказали агентству.
Ранее сообщалось о задержании подростка, предположительно, устроившего стрельбу.
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