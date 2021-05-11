Мероприятие «Алые паруса — 2020» победило в четырёх номинациях престижной премии
- РИА Новости
Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт мероприятия.
Так, проект был отмечен золотом в номинациях Art Event («Арт-событие»), Celebration Event («Праздничное мероприятие»), Cultural Event («Культурное событие») и Music Event («Музыкальное событие»).
Кроме того, «Алые паруса» завоевали серебро в категории Live Streaming Event («Лучшая прямая трансляция»).
Победителей выбирали среди 561 заявки из 37 стран мира.
Ранее ФАН сообщало, что праздник «Алые паруса» в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге 25 июня.