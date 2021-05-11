Мероприятие «Алые паруса — 2020» победило в четырёх номинациях престижной премии

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Праздник выпускников «Алые паруса — 2020» одержал победу в четырёх номинациях 11-й международной премии в области событийной индустрии Global Eventex Awards.
Мероприятие «Алые паруса — 2020» победило в четырёх номинациях престижной премии
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сайт мероприятия.

Так, проект был отмечен золотом в номинациях Art Event («Арт-событие»), Celebration Event («Праздничное мероприятие»), Cultural Event («Культурное событие») и Music Event («Музыкальное событие»).

Кроме того, «Алые паруса» завоевали серебро в категории Live Streaming Event («Лучшая прямая трансляция»).

Победителей выбирали среди 561 заявки из 37 стран мира.

Ранее ФАН сообщало, что праздник «Алые паруса» в 2021 году состоится в Санкт-Петербурге 25 июня.

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