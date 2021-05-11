Глава Минздрава Омской области пройдёт обследование

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Министра здравоохранения Омской области Александра Мураховского, которого трое суток искали в лесу, решили отправить в больницу на обследование. Об этом сообщили в Минздраве.
Глава Минздрава Омской области пройдёт обследование
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«В данный момент Александр Григорьевич направился в одну из городских больниц для прохождения медицинского осмотра», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, несмотря на хорошее самочувствие Мураховского, было принято решение о его осмотре узкими специалистами и о проведении ряда диагностических исследований.

В ведомстве добавили, что министр приступил к работе.

По данным полиции, Мураховский 7 мая уехал с охотничьей базы на квадроцикле в лес и пропал в районе деревни Поспелово Большеуковского района Омской области. 

В результате поисковых мероприятий 9 мая в 6,5 км от базы был обнаружен его квадроцикл. 10 мая днём министр вышел из леса к людям в районе села Баслы в 15 км от этого места. Чиновник прошёл обследование, вечером он заявил, что чувствует себя хорошо.

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