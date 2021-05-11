Девять человек госпитализированы после ДТП под Пензой

Трое детей и шестеро взрослых госпитализированы после столкновения фуры и рейсового автобуса в Пензенской области.

«В настоящее время шестеро взрослых доставлены в клиническую больницу №6 имени Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу имени Филатова», — цитирует РИА Новости начальника пресс-службы губернатора Андрея Попкова.

Отмечается, что грузовик Renault с полуприцепом столкнулся с автобусом Пенза — село Кижеватово.

Согласно предварительным данным, погиб один человек.

Ранее в Екатеринбурге в результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato и легкового автомобиля ВАЗ-2113 погибли трое взрослых и ребёнок.