Девять человек госпитализированы после ДТП под Пензой

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Трое детей и шестеро взрослых госпитализированы после столкновения фуры и рейсового автобуса в Пензенской области.
Девять человек госпитализированы после ДТП под Пензой
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«В настоящее время шестеро взрослых доставлены в клиническую больницу №6 имени Захарьина, трое детей госпитализированы в областную детскую больницу имени Филатова», — цитирует РИА Новости начальника пресс-службы губернатора Андрея Попкова.

Отмечается, что грузовик Renault с полуприцепом столкнулся с автобусом Пенза — село Кижеватово.

Согласно предварительным данным, погиб один человек.

Ранее в Екатеринбурге в результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato и легкового автомобиля ВАЗ-2113 погибли трое взрослых и ребёнок. 

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