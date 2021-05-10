В Екатеринбурге в ДТП с микроавтобусом погибли четыре человека

В Екатеринбурге в результате столкновения микроавтобуса Fiat Ducato и легкового автомобиля ВАЗ-2113 погибли трое взрослых и ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе городского ОГИБДД.

Отмечается, что в легковом автомобиле находились пять человек, они возвращались с дачи в Екатеринбург.

«В результате ДТП от полученных травм скончались трое взрослых пассажиров ВАЗ-2113: мужчина 1961 года рождения, женщина 1952 года рождения, женщина 1988 года рождения. Все погибшие находились на заднем пассажирском сиденье», — приводит РИА Новости сообщение.

В ГИБДД уточнили, что на переднем сиденье легковой машины в автокресле находилась семилетняя девочка, она также скончалась.

Ранее стало известно, что девять человек пострадали в результате столкновения Skoda Rapid и Lada Priora в Ульяновске.