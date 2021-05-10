В ДТП в Ульяновске пострадали девять человек

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Девять человек пострадали в результате столкновения Skoda Rapid и Lada Priora в Ульяновске.
В ДТП в Ульяновске пострадали девять человек
  • © Алексей Сухоруков
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД по региону.

«В результате ДТП девять человек доставлены в медицинское учреждение, из них двое — водители транспортных средств и двое — несовершеннолетние пассажиры 2011 и 2017 годов рождения», — сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Татарстане возбудили уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса и грузовика, в результате которого пять человек погибли и четверо, в том числе несовершеннолетний, пострадали.

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