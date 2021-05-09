В Татарстане возбудили дело по факту ДТП с микроавтобусом и грузовиком

В Татарстане возбудили уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса и грузовика, в результате которого пять человек погибли и четверо, в том числе несовершеннолетний, пострадали.

© РИА Новости / Павел Лисицын