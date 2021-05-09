В Татарстане возбудили дело по факту ДТП с микроавтобусом и грузовиком
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«По факту ДТП с пятью погибшими в Чистопольском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть пяти лиц»)», — цитирует региональную прокуратуру ТАСС.
В региональном управлении ГИБДД МВД сообщили о создании после аварии оперативного штаба.
По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, который отвлёкся «на доли секунды» и выехал на полосу встречного движения.
Ранее сообщалось, что все погибшие и пострадавшие в ДТП в Татарстане — пассажиры микроавтобуса, его водитель также погиб.