В Татарстане возбудили дело по факту ДТП с микроавтобусом и грузовиком

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В Татарстане возбудили уголовное дело по факту столкновения микроавтобуса и грузовика, в результате которого пять человек погибли и четверо, в том числе несовершеннолетний, пострадали.
В Татарстане возбудили дело по факту ДТП с микроавтобусом и грузовиком
  • © РИА Новости / Павел Лисицын

«По факту ДТП с пятью погибшими в Чистопольском районе возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК России («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть пяти лиц»)», — цитирует региональную прокуратуру ТАСС.

В региональном управлении ГИБДД МВД сообщили о создании после аварии оперативного штаба.

По предварительным данным, авария произошла по вине водителя грузовика, который отвлёкся «на доли секунды» и выехал на полосу встречного движения.

Ранее сообщалось, что все погибшие и пострадавшие в ДТП в Татарстане — пассажиры микроавтобуса, его водитель также погиб.

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