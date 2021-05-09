В Татарстане пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком

Микроавтобус и грузовик столкнулись на 127-м км федеральной автодороги Р239 Казань — Оренбург в Татарстане, в результате чего пять человек погибли и четверо, в том числе несовершеннолетний, пострадали.

«Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребёнок 16 лет», — цитирует представителя регионального Минздрава ТАСС.

Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии в реанимации, состояние ещё троих, включая несовершеннолетнего, оценивается как средней степени тяжести.

Все погибшие и пострадавшие — пассажиры микроавтобуса, его водитель также погиб.

30 апреля на Ставрополье автобус с несовершеннолетними попал в аварию, в результате которой погибли пятеро детей, ещё девять были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела.