В Татарстане пять человек погибли в ДТП с микроавтобусом и грузовиком
- РИА Новости
«Пятеро погибли, четверо находятся в больнице, один из них ребёнок 16 лет», — цитирует представителя регионального Минздрава ТАСС.
Один пострадавший находится в тяжёлом состоянии в реанимации, состояние ещё троих, включая несовершеннолетнего, оценивается как средней степени тяжести.
Все погибшие и пострадавшие — пассажиры микроавтобуса, его водитель также погиб.
30 апреля на Ставрополье автобус с несовершеннолетними попал в аварию, в результате которой погибли пятеро детей, ещё девять были госпитализированы. Возбуждены уголовные дела.